VAATA ISE! Kas Khloé Kardashiani trennivideo paljastas tema pepuimplantaadid?

New York Posti teatel leidsid mitmed teisedki kommentaatorid, et Khloé Kardashiani (37) ereroosade trennipükste istmik annab aimu tagumikuimplantaatide paigaldamisest. „Jaa, mina näen ka. Tal on midagi tagumikus. Midagi üleliigset,“ nõustus teine fänn.