ÕL ARHIIV | Haigusega voodisse aheldatud Estonia esitantsija Anatoli Arhangelski abikaasa: „Tahan nii väga, et saaksin talle kaissu pugeda, et ta hoiaks mind...“

„Vahel, kui mul on madalamad hetked, tahan nii väga, et ta praegu hoopis minu eest hoolitseks. Et saaksin talle kaissu pugeda, et ta hoiaks mind...“ ütleb baleriin Marika Muiste, kes on Itaalias üle aasta hoolitsenud oma abikaasa, rahvusooperi Estonia esitantsija Anatoli Arhangelski eest, keda tabas haruldane prioonhaigus. Kuigi seljataga on muserdav aasta, püsib mehe seisund muutumatuna ja meeleolud käivad siiani üles-alla, sõnab Marika, et katsumused on muutnud teda tugevamaks.