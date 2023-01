„PÄÄSTKE NOORED HINGED” | Grete Paia hittlugu tähistab juubelit: kuidas on tema enda elu kümne aastaga muutunud?

„Tõtt-öelda sai see laul minu jaoks veelgi sügavama ja suurema tähenduse. Kui ainuüksi teise salmi sõnu lugeda, on see kohati lausa kõhedusttekitavalt aus,“ tunnistab lauljatar Grete Paia, kelle hittlugu „Päästke noored hinged“ tähistab kümnedat juubelit. Sel puhul anti välja ka loo uusversioon.