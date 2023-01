Kindlasti mäletavad paljud paparatsopilte narko- ja alkoholiuimas Amyst või videokaadreid tema esinemistest, mis ei läinud just kõige edukamalt. Kuid James on oma raamatus avaldanud kõik selle, mis jäi nende kaadrite taha – tema isa Mitch, kes ei tahtnud või osanud oma tütart paremale teele suunata; mänedžerid, kes sundisid Amyt vägisi lennukile minema ning täiesti sassis peaga oma tuuri alustama. Kõige selle taga oli aga üks meeletult andekas naine, kes ei suutnud kuulsusega ja kõige sellega kaasnevaga toime tulla.

„Minu Amy“ on põnev lugemine kõigile, kel Winehouse'i elu kohta veidigi huvi. Kuigi kohati jääb häirima, et James räägib palju ka enda elust, mis ei paista kuidagi asjasse puutuvat, on see siiski kaasahaarav teos, mis näitab, milline on tõeline sõprus, kui teineteise jaoks ollakse olemas ka kõige mustemas augus.