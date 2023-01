ARVUSTUS | LOOMINGULINE PANKROT: woke-animatsioon „Velma“ tõestab, et alati saab teha veel halvemini

Alles kaks nädalat tagasi kirjutasin, kui jube oli Netflixi „The Witcher: Blood Origin“, ning naiivselt mõtlesin, et selle hinne 2/10 on madalaim punkt, kuhu selline woke-kaaperdamine saab laskuda. HBO tuli aastasse 2023, rind uhkelt ees, et raudse käega tõestada ja näidata, et alati saab minna madalamale. Seda „Velma“ ka tegi. Latt, mis juba oli vastu maad, millimeeter või kaks ehk puudu, jäi imemoodi liiga kõrgele. Kelle jaoks see animatsioon üldse tehti?