„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Gerli Padar: kui Martin Parmas oleks tulnud ööklubis minuga rääkima, siis oleksin ta kohe kukele saatnud

Minu hommikusöögi kaaslaseks on seekord hiljuti tanu alla saanud lauljatar ja meie armastatud Lotte tegelaskuju Gerli Padar-Parmas. Aastast 2006 on Gerli olnud suhtes endise võistlustantsija ja praeguse tantsutreeneri Martin Parmasega, kellega tutvus tantsusaates „Tantsud tähtedega“. Gerli ja Martin abiellusid 4. novembril 2022, peale 16 aastat kestnud kooselu, millest 10 oldi kihlatud. Miks venitati nii pikalt kummi ja kas elu peale sõrmuste sõrme libistamist on muutunud argisemaks või hoopis kirglikumaks?