EDDA PAUKSONI HOROSKOOP | Mida toob aasta 2023 Kaladele?

TÖÖ: Kaladele tuleb eneseotsingute ja muudatuste aasta. Esimesel kolmel kuul on teil palju mõtteid ja kavatsusi, mida sellel aastal ette võtta. Siiani on need teie kõhkluste tõttu unistusteks jäänudki. Võimalik, et kavatsete ellu viia mõned oma ammused unistused.