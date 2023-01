Itaalia filmilegend ja seksisümbol Gina Lollobrigida lahkus igavikku

1950.–1960. aastate Euroopa kino ühe suurema staari Gina Lollobrigida lahkumisest teatas esmaspäeval Itaalia uudisteagentuur Ansa. Itaalia väljaande Corriere della Sera andmeil oli filmidiiva juba mõnda aega Rooma haiglas olnud. Kuid veel sügise hakul oli La Lollo bravuuri täis ning tegi kampaaniat, et rahvasaadikuks saada. Õhtuleht kirjutas augustis, et Lollobrigida püüdis pääseda partei Suveräänne ja Populaarne Itaalia (ISP) hõlma all Itaalia parlamenti. Tegu on uue euroskeptilise ühendusega, mis on vastu muu hulgas nii relvade saatmisele Ukrainasse kui Atlandi-ülesele sõjaõhutamisele.