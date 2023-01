GALERII | Diskotaat Riho Baumann: "Ma ise ei jäänud diskosse kinni. Edasi sai minust pungitaat, siis juba metallitaat ja viimaks rokitaat.“

„Hallo, hallo, Helgi Sallo!“ kõlab diskoripuldist Tiit Priideli optimistlik tervitushüüd. „Kuna alkoholi müüakse ainult kella kolmeni, siis võtke kohe kümme pudelit ette,“ on Priideli lahke soovitus, et seejärel hoog siiski maha võtta. „Ma küll ei taha alkoholile reklaami teha, vaid eelöeldu on selgituseks, et kui meie pidu kestab neljani hommikul, siis baar tohib napse müüa kuni kella kolmeni,“ teeb ta selgeks selle õhtu ühe olulisema reegli.