EDDA PAUKSONI HOROSKOOP | Mida toob aasta 2023 Amburile?

TÖÖ: Oodata on segadusterohket aastat. Selle aasta planeetide seisud mõjutavad teid peaaegu kõikides eluvaldkondades, kuid otseselt mingeid kindlaid sündmusi ei paku. Nii et väljastpoolt ei paista midagi põnevat tulema, kui te just ise midagi oma elus ei muuda. Mõnigi Ambur tunneb sisemist rahutust ja leiab, et mitmes eluvaldkonnas võiks uue lehekülje keerata. Olenemata teie soost ja vanusest ihkate uusi väljakutseid, millest saaks kinni haarata, kuid kahjuks sel aastal neid ei paista tulevat.