EDDA PAUKSONI HOROSKOOP | Mida toob aasta 2023 Kaaludele?

TÖÖ: On oodata muudatusterohket aastat ja kaalute, mida võiksite oma elus teisiti teha. Päris täpselt ei tea te isegi, millises eluvaldkonnas king kõige rohkem pigistab. Kõikide uute võimaluste suhtes olete kahevahel. Ilmselt tunnete, et ise te otsustamisega hakkama ei saa, ning pöördute ustava sõbra poole, et arutada poolt- ja vastuargumente. Eriti oluline on plaani pidada sel juhul, kui tegemist on kaaluka projektiga. Senini olete rahuldavalt toime tulnud pedantset täpsust nõudva tööga, kuid nüüd võite tunda, et nii enam jätkata ei suuda. Te vajate uut väljakutset, mis enesehinnangut tõstaks ja rohkem raha sisse tooks.