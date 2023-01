EDDA PAUKSONI HOROSKOOP | Mida toob aasta 2023 Neitsile?

TÖÖ: Ilmselgelt tuleb teil aktiivne ja töine aasta. Kui teil on olnud ajad, mil olete tundnud, et ei jõua või ei taha midagi teha või on tervis streikinud, siis nüüd olete täis energiat ja saate edukalt hakkama kõigega. Ootamatuste korral aga oskate kohaneda teist sõltumatute takistustega. Oma loomupärase pedantsuse suunate just sinna, kus seda parajasti vaja läheb.