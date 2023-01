EDDA PAUKSONI HOROSKOOP | Mida toob aasta 2023 Vähile?

TÖÖ: Vähki ootab ees keeruline, kuid kindlasti mitte halb aasta. Pigem on palju selliseid momente, kus olete segaduses ega tea, kuidas käituda või toimida, sest olete harjunud, et elu veereb nagu ratas. Parim, mis teha enda jaoks teha saate, on endasse süüvimine. Lähikuudel tuleb leppida sellega, et takistused on nii mõneski eluvaldkonnas risti tee peal ees ning nendest ohutu möödasõit nõuab oskusi.