EDDA PAUKSONI HOROSKOOP | Mida toob aasta 2023 Kaksikutele?

TÖÖ: Tervikuna võttes on aasta võimalusterohke, kui saate üle oma loomupärasest kiirustamisest. Esimesed kolm kuud on rikkad oluliste sündmuste poolest. Teid valdab soov tegutseda mitmel rindel ning teoks teha see, mida olete korduvalt edasi lükanud. Võite palju saavutada, kui te just kõiki mune ühte korvi ei pane. Edu garantiiks on lõpetada poolelijäänud projektid, tänu millele on võimalik teenida suurt raha.