Alika Milova paljastab isemängivat klaverit ümbritsenud müsteeriumi

„Eesti otsib superstaari“ kaheksanda hooaja võitja Alika Milova (20) pani „Eesti laulu“ võistlustulle väga isikliku sisuga laulu, mille pealkirjaks „Bridges“. Vaatamata sellele, et laulu peetakse selleaastase konkursi suureks favoriidiks, tunnistab lauljanna, et ta on loo kohta ka kriitikat kuulnud.