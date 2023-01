GALERII | Olde Hansa soomlasest peremees Auri Hakomaa rõõmustab: tänu pandeemiale leidsid tee minu restorani lõpuks ka eestlased 

„Olde Hansa muutunud menüüs puhuvad renessanssituuled ja tee minu restorani on leidnud lõpuks ka eestlased,“ rõõmustab 25. tegutsemisaastat Tallinnas tähistav restorani soomlasest omanik Auri Hakomaa. „Algupäraselt tallinlaste uhkuse jaoks tehtud restorani on külastanud üle seitsme miljoni inimese, millest kasvav osa on Olde Hansat varem mitte külastanud eestlased ja Itaalia gurmaanturistid. Esmakordselt minu söögikohta külastavad eestlased on jõudnud Oldesse just pärast COVID-19 pandeemiat,“ lisab ta. Olde Hansa peremees tähistas edukat 25. tegutsemisaastat Tallinna vanalinnas loomulikult uhke sööminguga.

