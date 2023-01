HÜVA NÕU | Peagi Eestis esinev Mitsch Kohn: muusika ei muuda tingimata maailma paremaks paigaks

Saksamaalt pärit Mitsch Kohn, kes astub 14. aprillil üles Eestis tervendaval muusikalisel tseremoonial I AM ALIVE, nimetab end muusikuks, reisijaks, avastajaks, isaks, pojaks, abikaasaks, armastajaks, mõtlejaks. Ta ütleb, et muusika on tema ellu kuulunud alati, aga selle sügavamast mõttest sai ta aru alles12 aastat tagasi ühel kontserdil Madridis.