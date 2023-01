ÕL TV | Kirsti Timmer: see okas oli südames väga valus ja ma nutsin nii, et neist pisaratest oleks saanud Ülemiste järve

„Mul tuli üks naine vastuvõtule. Ütles, et on maganud kaks aastat, suur roosa kvarts voodi all, ja oodanud armastust, aga seda ei ole. Ma küsisin, et kus ta väljas käib. Ta vastas, et tal pole selleks aega, tal vaid töö ja kodu. No palun väga,“ teab tarokaartidelt ennustaja-nõid ja ajakirjanik Kirsti Timmer, et ükski maagiline kivike ei too õnne, kui inimene ise õnne saavutamiseks midagi ei tee. Kõige tugevam nõiavits on Kirsti sõnul inimese kahe kõrva vahel – inimesed võivad mõelda ennast terveks ja edukaks, aga ka haigeks ja suisa surnuks.

