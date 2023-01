Chrissy Teigen ja John Legend said ränga kaotuse järel kolmanda lapse

People.comi teatel jagas Legend (43) rõõmusõnumit paar tundi pärast beebi sündi ühel kinnisel kontserdil. „Milline õnnistatud päev!“ õhkas laulja ja rääkis, et laps oli ilmale tulnud hommikul.

John tunnistas, et pole küll eriti palju maganud, kuid tunneb end väga energilisena.

Kuulsa paari esiktütar Luna on kuuene ja poeg Miles neljane. Paar aastat tagasi elasid Chrissy (37) ja John üle lapse kaotuse - kõhubeebile oli nimigi välja mõeldud, Jack, kuid rasedust ei õnnestunud säilitada. Chrissy tunnistas hiljem, et tegu polnud mitte nurisünnitusega, nagu ta varem oli mõista andnud, vaid tema enda elu päästmiseks tehtud abordiga. „Poole peal oli selge, et Jack ei jää ellu ja meditsiinilise sekkumiseta ka mina.“