ARVUSTUS | Chucky kes? Õudusfilm “M3GAN” tutvustab laste uut parimat sõbra

Moodne õudusfilm on põhimõtteliselt kahe imelise ja andeka mehe pärusmaa - James Wan ja Jason Blum. Wan on andnud maailmale sellised filmiseeriad nagu „Saw“, „The Conjuring“, „The Nun“, „The Insidious“ ja lisaks veel „Malignant“, „Annabelle“ ning muud õudusfilmid. Jason Blum on Blumhouse Productions asutaja, mis on meile andnud „Paranormal Activity“, „The Purge“, „Unfriended“, „Glass“, „Split“, „Dashcam“, „The Black Phone, “Nocturne„ ja veel palju palju muud. Ja nüüd on mehed andnud teada, et mõlema stuudiod liituvad, kuid enne veel tuleb nende kaudu õudus-triller “M3GAN". Lavastajatoolis on küll Gerard Johnstone, kuid Wani enda kirjutatud lugu suudab üllatada ja hoida pinevust kuni lõpuni välja. Hea filmiõhtu on garanteeritud.