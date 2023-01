„KINOSAADE“ 186. OSA | Kas Netflixi „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ on parem kui esimene osa?

„Kinosaade“ on taskuhääling, kus kino Artis programmijuht Ra Ragnar Novod, Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod ning kultuurikriitik Raiko Puust võtavad igal nädalal läbi uued filmid ja seriaalid ning ka olulisemad filmiuudised.

„Kinosaate“ 186. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (White Noise, The Witcher: Blood Origin, Glass Onion: A Knives Out Mystery, Athena jpm!)

Lisaks anname ülevaate ka uutest kinofilmidest: Mees nimega Otto, Lähestikku, Naise sõna, Meelevangistus, Missioon „Fortuuna“: suur pettus

Mis filme ja seriaale on Raiko, Henryk ja Ragnar kodus vaadanud?

Raiko: „White Noise“ (2022), „Tag“ (2015), „Terrifier 2“ (2022), „The Sadness“ (2022), „The Other Side“/“Ferocious Planet“ (2011), „Kaleidoscope“ (2023), „The Circle“ (2020, „The Witcher: Blood Origin“ (2022), „Alice in Borderlands“ (2020), „Lookism“ (2022), „Ghost Mansion“ (2021), „Knives Out „(2019), „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ (2022)

Henryk: „Ghost Mansion“ (2021), „The Stranger“ (2022), „Athena“ (2022), „The Gruffalo“ (2009), „The Gruffalo’s Child“ (2011), „The Snowman and The Snowdog“ (2012), „The Mitchell’s vs the Machines“ (2021), „Tag“ (2015), „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ (2022), „The Man from U.N.C.L.E“ (2015), „Hope“ (2013), „Special Delivery“ (2022)