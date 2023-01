ÕL VIDEO | PÄRAST ÜHEKSAT AASTAT TAAS LAVAL! Bedwetters: mis me ikka teinud oleme – lapsi kasvatanud ja vanemaks ka jäänud

Bedwetters on üheksa aasta jooksul läbi teinud suure stiilimuutuse, et neid ei tunne äragi! Meeste sõnul ongi viimased aastad möödunud lapsi kasvatades, elu nautides ja muusikat kirjutades. Uurides, kas bändi fännibaasile on lisandunud poole aastaga ka uusi liikmeid, elab Karl-Kristjan Kingi oma preestrirolli väga sisse: „Meie fännidel on juba lapsed. Rahu su hingele!“