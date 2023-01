ÕL VIDEO | Janika Sillamaa: mulle meeldib, et me ei lohise Eurovisionil teiste sabas

„Mulle meeldib see suund, kuhu on asi liikunud,“ kiidab Eesti esimene eurolaulja Janika Sillamaa kohalikku lauluvõistlust „Eesti laul“. „Me ei jahi nii-öelda sellist lugu, mis oleks võimalikult standardne Eurovisioni lugu, vaid me valime tõesti parima Eesti loo ja juhtumisi esindab see meid ka Euroopas.“ Just Sillamaa märgitud loo originaalsus võib saata tänavu suurele eurolavale noore tõusva tähe Ollie, kes kirjutas sellise loo, mida näeks uhkusega esitamas ka oma lemmikartisti Linkin Parki.