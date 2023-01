KURVA LÕPUGA ARMASTUSLUGU! „Villa" ainuke paar läks lahku. Annabel: olime nii erinevad inimesed ja meie põhiväärtused ei klappinud

Annabel Männamaa räägib oma uues Youtube’i videos, et tema ja Franki suhtes tekkisid probleemid juba enne saate finaalüritust. „Umbes viis päeva enne „Villa“ finaali hakkas ka meie suhe natuke allamäge minema. Meil oli nii-öelda katseaeg – otsustasime, et me proovime veel edasi, kuigi meie põhiväärtused ei klappinud.“

Kuigi paar armastas teineteist, polnud see Annabeli sõnul piisav, et paarina jätkata. „Suhtes peab nii palju asju veel olema, mis aitaks seda suhet edasi. Kuna meie elustiilid on väga erinevad, oleme üsna erinevad inimesed ja võib-olla tihti ei mõista üksteist, siis on kergem üksinda edasi minna,” tõdes pisar silmil paljude eestlaste südamesse pugenud Annabel.

„Mul on natuke raske, aga Frank on juba õnneks edasi liikunud,“ lisas neiu, kuid selle väite lükkas Frank ümber. „Ei ole. Sul on see privileeg, et sa tahad siin kõigi ees kõigest rääkida, aga minu arust on see privaatne teema siiski,“ ütles Frank muigega „Väärtused ei ole samad. Puhtalt armastuse pealt see ei liigu edasi. Kahju, et nii läks,“ jagas Frank selgitusi.