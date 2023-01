LASEB KRIITIKANOOLED LENDU! Juutuuber Sidni Tomson „Eesti laulust“: see läheb ainult hullemaks, ma ei suuda enam!

Juba peagi selguvad esimesed „Eesti laul 2023“ finalistid ja varsti on teada, kes esindab Eestit Eurovisionil. Juutuuber Sidni Tomson, kes on tohutu Eurovisioni fänn, otsustas oma kanalil teha ülevaate selle aasta võistluslugudest ja arvamust jagada. „Olen seda juba liiga palju kuulanud. Nii hea! Loodan, et ta lavalise poolega seda ära ei riku. See võiks vabalt Eurovisionile minna, mul poleks selle vastu midagi,“ kommenteerib ta näiteks Ollie lugu „Venom“.