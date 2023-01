ENESEKINDLUS LAES! Liina Randpere: mul on jube hästi läinud – kena keha, ilus näolapp, ilusad juuksed ja head küüned

Kui uurida kolme lapse emalt Liina Randperelt (39), millise kehaosaga on ta eriti rahul, vastab ta, et meeldib endale tervenisti. „Ise arvan, et jube hästi on läinud: kena keha, ilus näolapp, ilusad juuksed, head küüned. Enesekindlus on mul laes olnud kogu elu.“