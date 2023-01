ARVUSTUS | Park Chan-wooki "Otsus lahkuda" on meeldejääv kinoelamus, kuid mitte tema parim töö

Lõuna-Korea staarlavastaja Park Chan-wook on tagasi kinoekraanidel peale kuue aastast pausi. Ta on varem kinkinud meile sellised moodsad meistritööd nagu „Oldboy“, „Thirst“ ja „Sympathy For Lady Vengeance“ ning nüüd naaseb kinoekraanidele trilleriga „Otsus lahkuda“ („Decision to Leave“), mis on mehe uue stiili ideaalne jätk. Varem teda tunti kui kättemaksu-vägivalla meistrit, siis mehe viimase filmiga „The Handmaiden“ on ta liikunud pingelise trilleri suunas, mis koos imelise stsenaariumiga on lausa kohustuslik filmielamus.