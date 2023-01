HÜVA NÕU | Kuidas piiravate uskumuste kiuste luua kasumlik missioonipõhine ettevõte?

Ettevõtja, terapeut ja tubli ema Merlin Vask tõdeb, et tema enesehinnang oli kunagi väga madal. Kui ühel hetkel tekkis taipamine, et tema elutee on saada terapeudiks, oli vaja ületada palju piiravaid uskumusi. Ta annab nõu, kuidas luua kasumlik missioonipõhine ettevõte, isegi kui sa praegu usud, et ei saa sellega hakkama.