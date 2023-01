ÜHEKSA AASTAT KOOSELU! Lauljatar Mia suhtest belglasest kallimaga: olen õppinud aja maha võtma, alguses elasin emotsioone tema peal välja

„Lapsed on inspireerinud mind elama hetkes ning hindama lihtsaid asju ja nende võlu,“ räägib lauljatar Mia, kes on kahe lapse ema. Ta on oma belglasest kallimaga koos olnud üheksa aastat, millest peaaegu kuus veetsid välismaal elades. Nüüd on nad aga juba kaks aastat Eestis olnud – ja Mia tuleb artistina taas avalikkuse ette, astudes juba neljapäeval võistlustulle „Eesti laulul“.