Laulja Mia osaleb taas „Eesti laulul“: kuna olen vähem kodus, teeb see tütred kurvaks

„Lapsed on inspireerinud mind elama hetkes ning hindama lihtsaid asju ja nende võlu,“ räägib Mia, kes jõudis esimest korda laiema avalikkuse ette kümme aastat tagasi, kui ta osales „Eesti laulu“ konkursil. Vahepeal kahe lapse emaks saanud laulja on veetnud kuus aastat välismaal, kuid on nüüd tagasi kodumaal ja soovib taas Eurovisionile jõuda.