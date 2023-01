Prints Harry memuaarid purustasid Briti raamatumüügirekordi

The Guardiani teatel müüdi varikirjanik J. R. Moehringeri abiga sündinud autobiograafiat esimese päevaga 400 000 eksemplari. Arvestatud on nii paber- kui e- ja audioraamatute müüki.

„Oleme algusest peale teadnud, et see raamat saab edukaks, aga nüüdne ületab isegi meie pööraseimaid ootusi,“ ütles kirjastuse Transworld Penguin Random House tegevjuht Larry Finlay. Finlay lisas, et tema teada on avapäevaga müüdud rohkem vaid teise Harry, Harry Potteri raamatuid.