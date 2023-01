TOP 10 | VERDTARRETAVALT JUBE: 2022. aasta parimad õudusfilmid

Valiku tegemine on alati keeruline, kuid vähemalt selle žanri puhul saan öelda, et olen kõik olulised teosed ära vaadanud. Kriteeriumiks on kindlasti üksinda vaatamine pimedas ruumis ning millist mõju see avaldab. Muidugi ei unustanud eri tüüpi õudukaid ja proovisin teha sellise valiku, et igale maitsele leiaks midagi mõnusat. Enne kümne parima hulka minemist on oluline mainida mõned teosed, mis napilt jäid välja. Need on „Prey“, „You Won't Be Alone“, „Something in the Dirt“, „Nanny“, „Watcher“, „The Harbinger“, „Hatching“, „Sissy“ ja „V/H/S 99“. Head lugemist ja hirmutavaid elamusi!