„PUUDUTA MIND“ 259. SAADE | Tubli isa Tanel Jäppinen teab, mida teha siis, kui laps käitub nagu pujään ja tunned, et su mõistus on otsas

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külaliseks on seekord pereväärtuste eestkõneleja, kahe lapse isa Tanel Jäppinen - lapsevanematele suunatud Rahumeelse vanemluse podcasti saatejuht ning sertifitseeritud vanemlusmentor. Taneli üheks eriliseks missiooniks on tõsta isade kaasatust laste kasvatamises. Kuidas kasvatada last digiajastul? Kas on võimalik piire seada ja hoida empaatiaga? Kuidas toetada igas vanuses last, kui ta kaotab emotsioonide tõttu enesevalitsuse? Kas on võimalik arenda last iseseisvalt oma emotsioone juhtima? Sellest ja paljudel muudelgi teemadel oma seekordses saates arutleme ning kohati isegi nii emotsionaalselt, et pisarad silmis.

Vaata videot!