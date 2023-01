„PUUDUTA MIND“ 261. SAADE | Anti Kreem: ainus rusikareegel inimese disainis on see, et kõik mõistusega tehtud otsused on meie jaoks automaatselt valed

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külaliseks on seekord disainiastroloog ja vaatleja Anti Kreem. Ta on olnud nn inimese disaini süsteemi kasutamas, õppimas ja tegemas analüüse ning konsultatsioone nendes valdkondades, mida see süsteem katab, nüüdseks juba aastast 2009. Seega on läbi ka tema esimene seitsmeaastane tsükkel seda süsteemi kasutada ja sellest ka teistele siin Eestimaal ning mujalgi rääkida. Tulemused ja kogemused selle süsteemi tõhusast toimivusest on olnud tõeliselt üllatavad, see töötab tõhusamalt, kui oleks oodatagi osanud.

