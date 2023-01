„PUUDUTA MIND“ 260. SAADE | Astroloog Triin Tobber: aastal 2023 tuleks tähemärkidest liikuda aktiivse Jäära poole, maalähedane Sõnn on eilne päev

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külaliseks on seekord tunnustatud astroloog Triin Tobber, kellega räägime kuusõlmedest ehk karmapunktidest astroloogilisel kaardil, elumustritest, sünnikaardist, sünnikellaajast, jpm põnevast. Selgub, et aastal 2023 tuleks tähemärkidest liikuda Jäära poole. Maalähedane Sõnn on eilne päev. Ka Kaalude energiaga ei tasuks üle mängida, mis on diplomaatia. Kuldne kesktee ja kompromissid ei tööta. Asju tuleb välja öelda otse ja jääralikult selgelt. Mida selgemalt piirid maha pannakse, seda edukam ollakse. Iseenda aktiivsus on kõige olulisem, mitte teistele lootma jäämine. Pigem väike konflikt, kui halva asja juures hea näo tegemine. Universum toetab sellist käitumist nüüd täiega.

Vaata põnevat videointervjuud!