SEIKLEJAHING! Brigitte Susanne Hunt on otsaga Austraalias: mehed ajavad ligi isegi trammis!

Kus ja kuidas 2023. aasta Brigitte jaoks tuli? „Olin Balil koos eestlastest tuttavatega. Ülitore oli. Täiesti uued inimesed, kes arvasid, et kõik, mida elus teen, on ette planeeritud või salajane meedia vandenõu. Põhiline teema oli muidugi see, et kas ma päriselt ka ei tee enam e-sigaretti ja ei joo – paar pokaali võtsin šampi küll, aga e-sigaretist olen prii,“ rõõmustab staar, kes pärast „Vallalise kaunitari“ draamatilist lõppu ihuüksi rändama suundus, et aeg maha võtta. „Saan vaimselt ja füüsiliselt ainult tervemaks ja targemaks!“