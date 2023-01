Kristian Taska: muidugi kardan, kas „Kuulsuse narrid“ toob vaataja saali, sest komöödiat teha pole lihtne

„„Kuulsuse narride“ stsenarist Ott Kilusk ütles väga ilusti, et selle loo tegelased on nii suured nagu elu ise ning et raamat oligi ende jaoks kitsaks jäänud. Järelikult olid nad jäänud kitsaks juba 1982. aastal, kui sündis Ago-Endrik Kerge telelavastus. Mille peale ma ütleks, et tänaseks päevaks oli jäänud kitsaks ka telelavastus ning nii sündiski järgmise sammuna filmiversioon,“ tõdeb Taska.