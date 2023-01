HÜVA NÕU | Taimetark Mai-Liis Kivistik: taim on kaasreisija inimese tervenemise teel, sest see ei võta juhtrolli endale nagu seda teevad tavameditsiini ravimid

Joogatreener ja loodusterapeut Mai-Liis Kivistik on olnud kui hunt Kriimsilm. Ta on tegelenud aladega IT-st koerakasvatuseni ja palju muudki põnevat on mahtunud veel vahele. Ta lõpetas töösuhte Mindvalleyga, mis on üks suurimaid ja tuntumaid enesearenguplatvorme üle maailma – selle otsuse peale kerkis nii mõnigi kulm. Seda põhjusel, et oma südames teadis naine, et tema tee on jooga õpetamine ja taimemaailm. Ta nendib, et see teekond pole alati lihtne olnud, aga elu usaldades on kõik läinud vajalikku radapidi.