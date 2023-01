25 TAPETUD AFGAANI JA KÜLMAVÕETUD NOKS: suurimad paljastused Harry kõmulistest memuaaridest

Raamatu pealkiri „Spare“ viitab ingliskeelsele väljendile heir and spare troonipärija ja tema noorema venna või õe kohta, kes on varuvariant, kui troonipärija peaks surema. Harry kirjutab, et ta on kogu kuningliku pere silmis alati varumees olnud. „Selles polnud mingit kriitikat, aga ka mingit hägusust. Olin varjus, varuks, tagavaravariant. Sündisin siia ilma juhuks, kui Willyga peaks midagi juhtuma. Minu ülesanne oli pakkuda kindlustust, meelelahutust, lõbustust ja kui vaja, siis mõnd varuosa. Võib-olla neeru. Vereülekannet. Kröömikest luuüdi.“