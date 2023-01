Monaco õukonnast saabus jälle beebiuudis!

Novembri lõpus teatas vürst Alberti õepoeg, omaaegse skandaalse printsessi Stéphanie esiklaps Louis, et tema naine Marie on beebiootel. Noored on koos olnud juba kümmekond aastat ja beebiuudist oodati neilt ammu. Rõõmusõnumi teatajaks valisid Louis ja Marie oma koera Pannkoogi. „Minust saab varsti suur vend,“ oli kutsa rinnaesisel kirjas.