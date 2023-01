VIDEO | Jessie J on nurisünnituse järel taas lapseootel

„Palun olge minu vastu leebed. Ausalt, see tüdruk tahab lihtsalt, liibuv kostüüm seljas, avalikult nutta, süües ise samal ajal šokolaadiga kaetud marineeritud kurki - ilma et talle mingeid küsimusi esitataks.“

Jessie on varem rääkinud, et ei pruugi endometrioosi tõttu lapsi saada, ehkki see on tema suurim unistus. 2021. aasta novembris paljastas lauljatar, et elas üle raseduse katkemise. Tookord oli ta valinud üksiemaduse tee. Praegu pole Jessie teada andnud, kas hakkab oma last kasvatama üksi või koos kellegi teisega.