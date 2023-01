SENITEADMATA PALJASTUSED | Seitse fakti, mida sa Joel Ostrati kohta veel ei teadnud

Köök on nii mõnegi jaoks just see koht, kus lisaks maitsvate roogade valmistamisele räägitakse ka põnevaid jutte. Avaliku tähelepanu keskmes elades teab aga tippkokk ja restoranipidaja Joel Ostrat (40) ilmselt paremini kui keegi teine, millal peaks aga köögiukse kinni tõmbama, et teised nendele juttudele peale ei satuks. Nüüd on staarkokk aga otsustanud endalt saladusteloori natuke kergitada ja jagada Õhtulehega ei rohkem ega vähem kui seitset seniteadmata fakti enda kohta.