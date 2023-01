TÄNAVUSED FAVORIIDID!? Eurovisioonifännide lemmik „Eesti laulu“ teises poolfinaalis on Alika

Eurovisiooniblogi Wiwibloggs korraldab igal aastal oma kodulehel hääletuse, et teada saada, millised artistid on eurovisioonifännide lemmikud. Tänavu peaks nende sõnul „Eesti laulu“ teisest poolfinaalist edasi pääsema Alika, kellele on antud 400 häält.