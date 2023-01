Arvo Pärt on maailmas enim esitatud nüüdishelilooja

Arvo Pärdi järel kuuluvad esiviisikusse John Williams, John Adams, Thomas Adès ja Philip Glass. Enim esitatud naishelilooja oli Sofia Gubaidulina.

Kõigi aegade heliloojatest esitati 2022. aastal enim Wolfgang Amadeus Mozarti, Ludwig van Beethoveni, Johann Sebastian Bachi, Johannes Brahmsi ning Franz Schuberti loomingut. Aasta enim esitatud teos oli Maurice Raveli „Valss“(„La Valse“).

Mullused hõivatuimad dirigendid olid Andris Nelsons, Yannick Nézet–Séguin ja Paavo Järvi.

Suurbritannias tegutseva Bachtracki statistika hõlmas andmeid 27 124 eelmisel aastal toimunud muusikasündmuse kohta. Arvo Pärt oli maailma kõige enam esitatud kaasaegne klassikalise muusika helilooja ka kaheksa aastat järjest aastatel 2012-2019.

2014. aastal, kui Pärt oli samuti enimesitatud helilooja, ütles ta intervjueeris Bachtrackile, et tal on selle üle hea meel, et koorimuusika on populaarne.

„Mul on seda kuuldes väga hea meel... Küsimusele, miks koorimuusika praegu publiku seas nii populaarne on, pole mul – loomulikult – reaalset vastust. Mis minusse puutub, siis inimhääl, ja ma pean selle all päris inimhäält, vastab minus mingile väga spetsiifilisele vajadusele. Inimesed otsivad iseennast teistes inimestes ja inimhääl on kõige otsesem viis selle saavutamiseks,“ sõnas ta.