ÕL VIDEO | Alar Karis: „Me oleme osutunud väga heade südametega inimesteks.“

„See, kuidas meie, Eesti rahvas, oleme aidanud Ukrainat – ma ütlen ausalt, see tuli ka mulle üllatusena, et me nii abivalmid oleme. Kui me suudame seda headust ka Eesti sees üksteise vastu üles näidata, tuleb uus aasta parem,“ ütleb president Alar Karis.