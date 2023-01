„Stranger Thingsi“ näitleja tunnistas, et on gei: mu perekond ütles, et nad teavad juba ammu

5. detsembril avaldas Schnapp oma TikToki kontol ootamatu video. Postituse juurde kirjutas ta: „Kui ma pärast 18 aastat hirmunult kapis olemist enda sõpradele ja perele teatasin, et olen gei, ütlesid nad, et teavad seda juba ammu.“

Näitleja avalikustas avameelse video pärast seda, kui Netflixi hittsarja loojad kinnitasid, et Schnappi poolt kehastanud Will Byers on sarjas tegelikult homoseksuaalne.

„See [homoseksuaalsus] oli alati tema juures olemas. Nüüd, kui ta [tegelaskuju] on vanemaks saanud, tegid nad sellest väga tõelise ja ilmse asja. Nüüd on 100% selge, et ta on gei ja ta armastab Mike'i,“ kommenteeris näitleja oma tegelaskuju karakteriarengut.