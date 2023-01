IGOR MANGI HOROSKOOP | Mida toob aasta 2023 Kaladele?

Ligi kümme aastat on Kalad olnud oma märgi valitseja Neptuuni tugeva mõju all, mis on andnud talle võimaluse oma potentsiaali realiseerida – kirjutada muusikat, maalida, tegelda loominguga ja vaimsete teemadega. Aga kellestki on saanud Neptuuni mõjul alkohoolik ja tänavainimene.