IGOR MANGI HOROSKOOP | Mida toob aasta 2023 Kaljukitsele?

Jaanuaris on Kaljukits optimismi täis, mis on talle kui Saturni märgile üldiselt ebaomane. Veebruaris on ta erakordselt töökas, mis võimaldab suuremat sissetulekut ja seda on talle ka väga vaja, sest kodu vajab remonti või on ta saanud soetada ehituskrundi.