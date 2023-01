IGOR MANGI HOROSKOOP | Mida toob aasta 2023 Skorpionile?

Suured sotsiaalsed planeedid Saturn ja Jupiter asetsevad sel aastal Skorpioni (24. oktoober – 22. november) jaoks soodsalt, mis tagab selle, et ta ühiskonnas varjule ei jää. Jaanuar on hea kuu eelkõige poliitikutele, kriminalistidele ja sõjaväelastele. Reisimiseks aga ei ole see kuu soodne.