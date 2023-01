IGOR MANGI HOROSKOOP | Mida toob aasta 2023 Kaaludele?

Jaanuaris on Kaaludel (23. september – 23. oktoober) vajadus tegelda lähedaste ja koduga. Pole välistatud elukoha muutus kas korterivahetuse tõttu või tänu elukaaslasele, kelle sissetulekud on suurenenud. Veebruaris tekib mitu võimalust partneriga välismaale sõita – see võib olla seotud ka elukohavahetusega.